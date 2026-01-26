Экс-полузащитник "Сабаха" перешел в "Арсенал"

Азербайджанский футболист Аяз Гулиев стал игроком тульского "Арсенала".

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, о подписании контракта с 29-летним полузащитником сообщила пресс-служба клуба из Первой лиги России. Срок соглашения с футболистом не разглашается. Ранее Гулиев уже выступал за тульскую команду в сезоне-2021/2022.

Отметим, что сегодня футбольный клуб "Сабах" прекратил сотрудничество с Аязом Гулиевым. Контракт с полузащитником был расторгнут по взаимному согласию сторон. Гулиев выступал за "Сабах" с 2023 года и за этот период провел 54 матча в составе команды.

По данным портала Transfermarkt, трансферная стоимость Гулиева составляет 400 тысяч евро.