Экс-полузащитник "Сабаха" перешел в "Арсенал"
Азербайджанский футболист Аяз Гулиев стал игроком тульского "Арсенала".
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, о подписании контракта с 29-летним полузащитником сообщила пресс-служба клуба из Первой лиги России. Срок соглашения с футболистом не разглашается. Ранее Гулиев уже выступал за тульскую команду в сезоне-2021/2022.
Отметим, что сегодня футбольный клуб "Сабах" прекратил сотрудничество с Аязом Гулиевым. Контракт с полузащитником был расторгнут по взаимному согласию сторон. Гулиев выступал за "Сабах" с 2023 года и за этот период провел 54 матча в составе команды.
По данным портала Transfermarkt, трансферная стоимость Гулиева составляет 400 тысяч евро.
