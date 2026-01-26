Назван объем поставок азербайджанской нефти в Великобританию

В 2025 году из Азербайджана в Великобританию было поставлено 648,3 тыс. тонн сырой нефти и нефтепродуктов из битуминозных пород на сумму 337 млн долларов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный таможенный комитет, по сравнению с 2024 годом экспорт в стоимостном выражении снизился на 14,9% (59,1 млн долларов), а по объему - на 1,8% (11,7 тыс. тонн). В 2024 году Великобритания получила из Азербайджана 660 тыс. тонн нефти и нефтепродуктов на сумму 396,1 млн долларов.

Великобритания заняла 9-е место среди стран, импортировавших азербайджанскую нефть и нефтепродукты.

Всего в 2025 году из Азербайджана в 21 страну мира было экспортировано 23,4 млн тонн нефти и нефтепродуктов на $12,1 млрд. По сравнению с 2024 годом стоимость экспорта снизилась на 16,2% (2,4 млрд долларов), но физический объем вырос на 0,9% (215 тыс. тонн).

Экспорт этих продуктов составил 48,28% от общего объема азербайджанского экспорта.