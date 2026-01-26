Потенциал развития огромен: итоги визита главы МИД Израиля в Баку

Автор: Акпер Гасанов

Сегодня Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Государства Израиль Гидеона Саара. В ходе встречи была подтверждена высокая динамика развития двусторонних отношений по широкому кругу направлений - от политического диалога и экономики до науки, технологий и военно-технического сотрудничества. В ходе беседы с удовлетворением была отмечена прошедшая несколько дней назад в Давосе встреча Президентов Азербайджана и Израиля Ильхама Алиева и Ицхака Герцога, на которой обсуждались ключевые параметры двустороннего и регионального взаимодействия.

Напомню, что в Давосе Президент Ильхам Алиев и Ицхак Герцог уделили внимание ряду вопросов, формирующих основу стратегического диалога между двумя странами. Речь шла о дальнейшем расширении экономического сотрудничества, содействии инвестициям, укреплении энергетического партнерства, укреплении транспортно-логистических связей, а также о координации усилий в сфере безопасности и региональной стабильности.

Помимо этого, стороны обсудили вопросы развития научно-технических и инновационных связей, поддержки стартапов и совместных проектов в области искусственного интеллекта, цифровизации и технологического обмена. Эта встреча стала новым этапом регулярного общения лидеров: Президент Ильхам Алиев и Президент Ицхак Герцог уже встречались ранее в различных международных форматах и двусторонних контактах, что подтверждает устойчивость и глубину их взаимодействия.

На сегодняшней же встрече с Сааром в Баку вновь был подчеркнут устойчивый рост двусторонних связей в торгово-экономической, энергетической, туристической и других сферах. Было отмечено, в частности, активное сотрудничество в области сельского хозяйства, управления водными ресурсами, высоких технологий и искусственного интеллекта в рамках обмена опытом и технологической кооперации.

Важную роль в углублении партнерства играют взаимные деловые визиты и регулярные контакты на различных уровнях, а также деятельность двусторонней межправительственной комиссии, очередное заседание которой прошло недавно, способствуя согласованию программ совместной работы по целому спектру направлений.

Министр Саар сообщил, что в рамках его визита в Азербайджан его сопровождают представители крупного бизнеса и деловых кругов, и отметил, что азербайджано-израильский бизнес-форум, который состоялся в столице сегодня, станет важной площадкой для расширения торгово-экономических связей. Он поблагодарил Президента Ильхама Алиева за государственную поддержку еврейской общины Азербайджана, подчеркнув значение межкультурного диалога и социальной гармонии.

Замечу, что торгово-экономические связи между Азербайджаном и Израилем остаются важным, перспективным направлением. По данным официальной статистики, за январь-ноябрь 2025 года товарооборот между странами составил порядка $73,39 млн, что отражало не только торговую активность, но и потенциал для роста в будущем при более активной координации экономических проектов. При этом общая внешнеторговая активность Азербайджана за 2025 год демонстрирует устойчивый рост: объем внешнеторгового оборота достиг около $49,4 млрд, что на 3,8% выше, чем в предыдущем году.

Особое внимание наращиванию экономического партнерства уделяется в энергетической сфере. Азербайджан стал ключевым поставщиком нефти для Израиля, причем импорт азербайджанской сырой нефти через трубопровод в 2025 году вырос примерно на 31% до уровня, который стал максимальным за последние несколько лет. Это подтверждает стратегическую значимость энергетического партнерства и взаимозависимость рынков.

Еще одним измерением двусторонних отношений является военно-техническое сотрудничество. На военном параде в Баку 8 ноября 2025 года были продемонстрированы новейшие образцы техники и вооружения, часть которых связана с израильскими системами, подчеркивая успешное сотрудничество в оборонной сфере. Среди образцов, представленных на параде, были барражирующие боеприпасы IAI Harop и Harpy, Hero-120, SkyStriker, обеспечивающие ударные и разведывательные возможности.

Также были представлены различные разведывательные и ударные беспилотные комплексы (Orbiter-серии, Aerostar, Hermes-450), которые усиливают оперативно-тактические возможности ВС Азербайджана. В числе других систем - комплекс Sea Breaker, высокоточная ракета следующего поколения, способная поражать цели на значительных дистанциях, продемонстрированная на том же параде. Такая демонстрация не только свидетельствует о динамике военно-технического сотрудничества, но и отражает уровень доверия между сторонами, а также желание Азербайджана укреплять собственный военный потенциал на основе передовых технологий.

Также отмечу, что на совместном брифинге в Баку министр иностранных дел Джейхун Байрамов подтвердил приверженность Азербайджана мирному урегулированию израильско-палестинского конфликта, подчеркнув важность дипломатии и международных решений. В этой связи напомню недавнее интервью Президента Ильхама Алиева местным телеканалам, во время которого глава государства указал на то, что геополитические процессы, связанные с Ближним Востоком, должны решаться арабскими странами и региональными структурами, а не путем опережающих действий внешних акторов.

Как видим, двусторонние отношения между Азербайджаном и Израилем демонстрируют устойчивый характер, подкрепленный не только дипломатическими контактами на высшем уровне, но и реальными шагами в экономике, энергетике, безопасности и технологиях. Постоянный диалог руководителей государств, активные межправительственные комиссии, бизнес-форумы и экономические проекты создают широкую базу для дальнейшего углубления партнерства.

Несмотря на то, что объем товарооборота еще далек от масштабов торговли с ключевыми партнерами, он обладает высоким потенциалом роста при активной координации совместных проектов. Увеличение экспорта энергетических ресурсов, инвестиционный интерес, а также технологическая кооперация дают основания полагать, что сотрудничество будет расширяться и в последующие годы.