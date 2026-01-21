https://news.day.az/officialchronicle/1810951.html Президент Ильхам Алиев встретился с Президентом Ицхаком Герцогом в Давосе - ФОТО 21 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в Давосе с Президентом Государства Израиль Ицхаком Герцогом. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в ходе беседы с удовлетворением были отмечены визиты Ицхака Герцога в нашу страну и его встречи с главой нашего государства.
