На крупном острове зафиксировано землетрясение магнитудой 5,5
На центральной части острова Новая Гвинея, относящегося к Папуа-Новой Гвинее, произошло землетрясение магнитудой 5,5.
Как передает Day.Az, по данным Европейско‑средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр находился в 45 км к юго‑западу от города Менди, очаг залегал на глубине 10 км.
Сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало, угроза цунами не объявлялась.
