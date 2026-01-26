На крупном острове зафиксировано землетрясение магнитудой 5,5

На центральной части острова Новая Гвинея, относящегося к Папуа-Новой Гвинее, произошло землетрясение магнитудой 5,5.

Как передает Day.Az, по данным Европейско‑средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр находился в 45 км к юго‑западу от города Менди, очаг залегал на глубине 10 км.

Сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало, угроза цунами не объявлялась.