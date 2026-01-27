Павел Дуров предупредил об опасности WhatsApp

Сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что мессенджер WhatsApp, принадлежащий Meta, является небезопасным, указав на множество возможностей для атак на приложение.

Как передает Day.Az, об этом Дуров написал на своей странице в соцсети X.

"Нужно быть полным глупцом, чтобы поверить в безопасность WhatsApp в 2026 году. Проанализировав, как WhatsApp реализует свое "шифрование", мы обнаружили множество векторов атак", - сказал он.

Ранее мы сообщали, что международная группа истцов подала в суд на компанию Meta Platforms Inc. из-за доступа компании к перепискам пользователей в мессенджере WhatsApp.