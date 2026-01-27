Зеленский продлил военное положение и мобилизацию

Президент Украины Володимир Зеленский подписал закон о продлении военного положения и мобилизации в стране.

Как сообщает Day.Az, информация об этом опубликована на официальном сайте Верховной Рады Украины.

Согласно новому закону, режим военного положения и мобилизации продлевается на 90 дней - до 4 мая.

Напомним, что срок, который должен был закончиться 3 февраля, был продлен 14 января большинством голосов - за проголосовали 333 депутата Верховной Рады.

Ранее Зеленский заявлял, что даже в случае возможного прекращения огня он не намерен отменять военное положение и мобилизацию без гарантий безопасности.