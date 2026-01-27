https://news.day.az/world/1812126.html На Шри‑Ланке слон напал на автобус с туристами - ВИДЕО В национальном парке Шри‑Ланки трехтонный цейлонский слон напал на автобус с российскими туристами. Как передает Day.Az, инцидент произошел, когда семья с ребенком и их друзья остановились на дороге: слон, привычно ожидающий угощений от туристов, рассвирепел после того, как получил фрукт.
На Шри‑Ланке слон напал на автобус с туристами - ВИДЕО
В национальном парке Шри‑Ланки трехтонный цейлонский слон напал на автобус с российскими туристами.
Как передает Day.Az, инцидент произошел, когда семья с ребенком и их друзья остановились на дороге: слон, привычно ожидающий угощений от туристов, рассвирепел после того, как получил фрукт.
Животное выдрало дверь автобуса и едва не опрокинуло транспорт, однако никто не пострадал. Туристы в панике выбежали из салона.
Спустя несколько минут слон успокоился, и путешествие продолжилось.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре