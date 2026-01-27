На Шри‑Ланке слон напал на автобус с туристами

В национальном парке Шри‑Ланки трехтонный цейлонский слон напал на автобус с российскими туристами.

Как передает Day.Az, инцидент произошел, когда семья с ребенком и их друзья остановились на дороге: слон, привычно ожидающий угощений от туристов, рассвирепел после того, как получил фрукт.

Животное выдрало дверь автобуса и едва не опрокинуло транспорт, однако никто не пострадал. Туристы в панике выбежали из салона.

Спустя несколько минут слон успокоился, и путешествие продолжилось.