В аэропорту Ливерпуля встретили команду "Карабах" - ФОТО
Чемпион Азербайджана ФК "Карабах" прибыл в Англию для матча 8-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с "Ливерпулем".
Как сообщает Day.Az, фотографии с посадки команды в аэропорту и с поездки опубликованы на официальной странице клуба в Instagram.
Напомним, что встреча на знаменитом стадионе "Энфилд Роуд" состоится 29 января в 00:00 и имеет решающее значение для позиции "Карабаха" в турнирной таблице и шансов команды на выход в плей‑офф.
