В аэропорту Ливерпуля встретили команду "Карабах"

Чемпион Азербайджана ФК "Карабах" прибыл в Англию для матча 8-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с "Ливерпулем".

Как сообщает Day.Az, фотографии с посадки команды в аэропорту и с поездки опубликованы на официальной странице клуба в Instagram.

Напомним, что встреча на знаменитом стадионе "Энфилд Роуд" состоится 29 января в 00:00 и имеет решающее значение для позиции "Карабаха" в турнирной таблице и шансов команды на выход в плей‑офф.