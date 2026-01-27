США сосредоточили крупные силы у Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские войска сосредоточены вблизи Ирана в большем количестве, чем когда-либо рядом с Венесуэлой.

Как передает Day.Az, об этом американский лидер заявил в интервью порталу Axios.

По его словам, власти Ирана проявляют готовность к переговорам. "Они хотят заключить сделку. Я знаю - они неоднократно звонили. Они хотят говорить", - сказал он.

Трамп не уточнил, о каких конкретно соглашениях идет речь, а также не рассказал о своих дальнейших шагах в отношении Ирана, отметив лишь, что ситуация в стране "в состоянии изменений".

Ранее издание The Jerusalem Post сообщало о возможности военного удара по Ирану со стороны США.