Количество еженедельных рейсов Баку–Тель-Авив может вырасти

С мая следующего года количество еженедельных рейсов между Баку и Тель-Авивом планируется увеличить до 21.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации президента ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) Самира Рзаева в социальных сетях.

Согласно информации, состоялась встреча президента ЗАО "Азербайджанские авиалинии" с новоназначенным послом Израиля в Азербайджане Роненом Краусом.

В ходе встречи обсуждалось развитие двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Израилем и, в частности, расширение связей в авиационной сфере. Была подчеркнута важность совместных инициатив и проектов сотрудничества в этом направлении.

"В сфере воздушного транспорта между Азербайджаном и Израилем наблюдается непрерывная динамика роста. В продолжение этой тенденции AZAL планирует в ближайшем будущем увеличить количество рейсов в этом направлении. С мая 2026 года планируется увеличить количество еженедельных рейсов между Баку и Тель-Авивом до 21. Этот шаг станет важным этапом в расширении авиасообщения и увеличении взаимного пассажиропотока. Статистические показатели последних лет наглядно отражают масштабы и темпы развития сотрудничества.

В 2024 году AZAL выполнил в общей сложности 303 рейса (туда и обратно), то есть 11 рейсов в неделю по маршруту Баку-Тель-Авив-Баку, перевезя около 74 тысяч пассажиров. В январе-октябре 2025 года авиакомпания выполнила 562 рейса - 14 рейсов в неделю по этому же маршруту и ​​обслужила более 147 тысяч пассажиров. Мы стремимся внести свой вклад в реализацию новых возможностей сотрудничества", - отмечается в публикации.