https://news.day.az/world/1804620.html Таиланд снес памятник индуистскому божеству - ВИДЕО Армия Таиланда снесла памятник индуистскому божеству, установленный Камбоджей. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем вашему вниманию данное видео:
Таиланд снес памятник индуистскому божеству - ВИДЕО
Армия Таиланда снесла памятник индуистскому божеству, установленный Камбоджей.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Представляем вашему вниманию данное видео:
