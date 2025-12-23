https://news.day.az/world/1804649.html Грету Тунберг арестовали - ВИДЕО Грета Тунберг была арестована в Лондоне за протест в поддержку Палестины. Как передает Day.Az, она держала плакат с надписью: "Я поддерживаю заключенных Палестинского движения сопротивления. Я против геноцида". Отмечается, что британская полиция арестовала еë в соответствии с Законом о терроризме.
