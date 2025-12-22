В Азербайджане пройдет первенство страны по дзюдо U14

С 25 по 28 декабря в Азербайджане пройдет первенство страны по дзюдо среди спортсменов до 14 лет.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию дзюдо Азербайджана, соревнования пройдут в Абшеронском олимпийском комплексе. В турнире примут участие 423 дзюдоиста из 98 клубов и спортивных обществ страны - 321 юноша и 102 девушки, которые поборются за медали в 18 весовых категориях.

С 25 по 27 декабря состоятся индивидуальные поединки, а 28 декабря пройдет командный турнир.

Отметим, что состязания будут начинаться ежедневно в 11:00.