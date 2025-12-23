В Баку проходит II Азербайджано-Турецкий инвестиционный форум - ФОТО
В Баку проходит II Азербайджано-Турецкий инвестиционный форум.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, мероприятие организовано при поддержке Министерства экономики Азербайджана и Министерства торговли Турции, а также совместно Агентством по содействию экспорту и инвестициям (AZPROMO) и Общественным союзом турецко-азербайджанских бизнесменов и промышленников (TÜİB).
Ожидается, что в мероприятии примут участие официальные лица обеих стран, а также представители государственных и частных учреждений, бизнес-ассоциаций и торговых палат.
На форуме также пройдут панельные дискуссии, посвященные развитию межрегиональной торговли, энергетическому переходу, устойчивому развитию и инфраструктурным проектам, расширению двусторонних деловых связей и Четвертой промышленной революции.
Напомним, что I Азербайджано-Турецкий инвестиционный форум состоялся в декабре 2023 года.
Новость обновляется
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре