В некоторых частях Хачмазского района не будет света

В некоторых частях города Худат Хачмазского района ожидаются перебои в подаче электроэнергии.

Как сообщает Day.Az, об этом проинформировало ОАО "Азеришыг".

Отмечается, что сегодня на территории Худатской электрической сети (ЭС) на подстанции "Худат" напряжением 110/35/10 кВ в секции 10 кВ будут проводиться ремонтные работы.

В связи с этим с 11:00 до 13:00 в ряде сел и поселков (Гасангала, Агашириноба, Чинартала, Дедели, Бостанджи, Барахум, Палыдлы, Кянд Худат, Сеидлер, Махсускенд, Ясагоба, Ашагы Легер, Балагусар), а также на части территории города Худат будет временно ограничена подача электроэнергии.

После завершения ремонтных работ указанные населенные пункты будут обеспечены более качественным электроснабжением.