В Баку состоялась премьера спектакля "Хрустальный башмачок"

В Азербайджанском государственном национальном театре юного зрителя состоялась премьера нового спектакля "Хрустальный башмачок", поставленного по мотивам всемирно известной сказки Шарля Перро "Золушка", сообщает Day.Az.

Зрителям был представлен одноактный спектакль, созданный специально для детской аудитории и наполненный атмосферой волшебства, доброты и веры в справедливость.

Постановку осуществила Айла Османова, сценографом выступил Мустафа Мустафаев, музыкальное оформление подготовил Агасалим Фейзуллаев, ассистент режиссёра - Насиба Джаналиева. Пластическое решение спектакля принадлежит Джейхуну Дадашову, благодаря которому сценическое действие приобрело динамику и выразительность.

В спектакле заняты заслуженная артистка Гюляр Набиева, а также актёры Асия Атакишиева, Халида Алмамедова, Рашад Сафаров, Хокюма Рагимзаде, Хаяля Гасымова, Умман Будагов, Адалят Абдусамед, Рамиг Насиров, Юсиф Дадашов, Натиг Фарзалиев.

Сюжет спектакля рассказывает о судьбе доброй и искренней девушки Кюллюджя, которая сталкивается с жестокостью мачехи и её дочерей, но, несмотря на все испытания, сохраняет внутреннюю силу и чистоту души. Мечтая попасть на праздничный бал, организованный королевским сыном, героиня сталкивается с очередным запретом, однако на помощь ей приходит волшебница. Именно с этого момента начинается сказочное преображение, приводящее Кюллюджя к судьбоносной встрече с прекрасным принцем. Потерянный хрустальный башмачок становится символом надежды и любви, а также ключом к счастливому финалу.

Премьера вызвала большой восторг у юных зрителей, которые с интересом следили за развитием сюжета и активно реагировали на происходящее на сцене. Волшебная история, рассказанная языком театра, подарила детям яркие эмоции и праздничное настроение.

Спектакль будет показан и в предстоящие праздничные дни, став прекрасным подарком для семейной аудитории.

