В Азербайджане открывается сезон охоты

В Министерстве экологии и природных ресурсов состоялось очередное заседание "Координационного совета по вопросам охоты".

Об этом Day.Az сообщили в Службе охраны биологического разнообразия.

На заседании, на основе результатов проведённого экологического мониторинга и имеющихся научных данных, было принято решение открыть сезон охоты с 20 декабря 2025 года по 1 февраля 2026 года.