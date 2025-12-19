https://news.day.az/society/1803758.html В Азербайджане открывается сезон охоты В Министерстве экологии и природных ресурсов состоялось очередное заседание "Координационного совета по вопросам охоты". Об этом Day.Az сообщили в Службе охраны биологического разнообразия.
В Азербайджане открывается сезон охоты
В Министерстве экологии и природных ресурсов состоялось очередное заседание "Координационного совета по вопросам охоты".
Об этом Day.Az сообщили в Службе охраны биологического разнообразия.
На заседании, на основе результатов проведённого экологического мониторинга и имеющихся научных данных, было принято решение открыть сезон охоты с 20 декабря 2025 года по 1 февраля 2026 года.
