Силовики стягиваются к территории Эчмиадзина, есть задержанные - ВИДЕО На территории Эчмиадзина начались столкновения Ситуация во дворе Первопрестольного Эчмиадзина продолжает оставаться напряжённой. Как передает Day.Az, армянское общество раскололось на сторонников и противников Католикоса, начались первые задержания.
Силовики стягиваются к территории Эчмиадзина, есть задержанные - ВИДЕО
Ситуация во дворе Первопрестольного Эчмиадзина продолжает оставаться напряжённой.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, начались столкновения с силовиками и первые задержания.
Ранее мы сообщали о том, что в Армении начался митинг перед главным собором Эчмиадзина.
