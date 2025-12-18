Силовики стягиваются к территории Эчмиадзина,

Ситуация во дворе Первопрестольного Эчмиадзина продолжает оставаться напряжённой.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, начались столкновения с силовиками и первые задержания.

Ранее мы сообщали о том, что в Армении начался митинг перед главным собором Эчмиадзина.