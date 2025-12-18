Как Азербайджан будет копить энергию, и как это делается в мире

Автор: Лейла Таривердиева

Мир сегодня озабочен проблемой энергетической безопасности. Потребности в энергии растут параллельно росту рисков. И внедрение систем хранения энергии может стать одним из решений.

Крупнейшие на пространстве СНГ центры аккумуляторных систем хранения энергии (BESS - Battery Energy Storage Systems) будут введены в эксплуатацию в Абшеронском и Агдашском районах Азербайджана в ближайшие месяцы.

Такую новость распространило на днях ОАО "Азерэнержи".

Системы устанавливаются на подстанциях "Абшерон" (500 кВ) и "Агдаш" (220 кВ). Общая мощность центров составит 250 МВт, энергоемкость - 500 МВт-ч. Введение в строй систем такого масштаба осуществляется впервые не только в Азербайджане, но и на всем пространстве СНГ. Первая партия BESS уже доставлена в страну. Оборудование заказано на заводе Great Power в Китае. Завершение поставок и монтажа оборудования ожидается к апрелю.

О реализации в Азербайджане проекта BESS стало известно в начале сентября. Сообщалось, что создание систем хранения энергии на основе аккумуляторных батарей имеет большое значение для повышения устойчивости энергосистемы, стабилизации частоты, сокращения перебоев в работе возобновляемых источников энергии, компенсации дефицита активной мощности, покрытия пиковых нагрузок, сглаживания графика нагрузки в часы после захода солнца, а также восстановления энергосистемы с нуля в аварийных ситуациях. Внедрение этих систем должно укрепить энергетическую независимость Азербайджана, а также обеспечить надежную работу энергосистемы как в синхронном режиме с энергосистемами соседних стран, так и в изолированном режиме.

Напомним, что ранее сообщалось, что две системы накопления энергии по 125 МВт/250 МВт-ч будут интегрированы в сеть до конца текущего года. Контракт на их строительство стоимостью 90,5 млн. долларов заключен с азербайджанским филиалом турецкой компании Yeo Elektrik Otomasyon. Компания уже приняла участие в реализации 70 процентов проектов по строительству трансформаторных центров в Азербайджане, а также сотрудничает в сфере возобновляемых источников энергии.

Аккумуляторные центры хранения энергии - это системы, использующие перезаряжаемые батареи (в основном литий-ионные) для накопления электрической энергии из разных источников, включая возобновляемые (солнце, ветер), и выдачи ее в сеть или потребителям, когда это необходимо, обеспечивая стабильность, резервное питание, балансировку сети, сглаживание пиков и интеграцию ВИЭ.

Сегодня центры BESS начинают приобретать популярность в мире. Возможности аккумулирования и хранения энергии создаются подушку безопасности и спасают от дефицита энергии. BESS накапливают энергию, когда она дешевле или ее много, например, в дневное время от солнечных панелей. Как известно, солнце и ветер - это источники, зависящие от природных факторов, в связи с чем генерация не постоянна. Системы позволяют сгладить эти проблемы, и создают возможности для бесперебойного энергообеспечения населения, промышленных предприятий и транспорта.

В начале декабря в Австралии была официально введена в эксплуатацию одна из крупнейших в мире систем накопления энергии - Melbourne Renewable Energy Hub. Этот объект обладает емкостью хранения в 1,6 ГВт-ч и мощностью 600 МВт. Этого достаточно, чтобы обеспечить электроэнергией до 200 тысяч домов в часы вечернего пикового потребления.

В мае в Болгарии, в городе Ловеч, была введена в эксплуатацию крупная система хранения энергии на аккумуляторах мощностью 124 МВт/496,2 МВт-ч. Министерство энергетики Болгарии назвало BESS крупнейшей в Евросоюзе. Она интегрирована в энергосистему и предназначена для повышения стабильности и интеграции возобновляемых источников.

В январе этого года Саудовская Аравия запустила крупнейшую в стране систему накопления энергии мощностью 500 МВт и емкостью 2000 МВт-ч. Аккумуляторная система была развернута в провинции Асир на юго-западе Королевства и объявлена крупнейшим в мире действующим проектом однофазного хранения энергии. Однако через несколько месяцев саудовская BESS перестала быть крупнейшей среди систем такого типа, потому что в ноябре в Китае запустили в коммерческую эксплуатацию систему накопления энергии мощностью 500 МВт/2000 МВт-ч. Аккумуляторная станция, расположенная в регионе Внутренняя Монголия, является крупнейшим в Китае хранилищем нового типа.

Тем не менее, Саудовская Аравия может остаться в числе лидеров благодаря масштабному проекту, который начинает реализовываться в стране. В феврале Saudi Electricity Company заключила контракт с китайской BYD Energy Storage на поставку систем хранения энергии. Выигравшая тендер китайская компания предоставит оборудование общей мощностью 12,5 ГВт-ч для реализации пяти проектов по созданию систем хранения энергии в Саудовской Аравии. Это соглашение поможет СА достичь цели получать к 2030 году половину энергии из возобновляемых источников. Эта система станет крупнейшей в мире среди систем такого рода и в четыре раза превзойдет запущенный в 2024 году в Калифорнии проект гибридного энергетического комплекса с установленной мощностью генерации около 3.287 ГВт-ч. Комплекс совмещает солнечные батареи и системы накопления энергии.

Системы хранения энергии, строящиеся сегодня в Азербайджане, конечно, не могут соперничать по объемам с крупнейшими проектами мира, однако по совокупной мощности они превзойдут аналогичные BESS Евросоюза. Если говорить о крупнейшей системе хранения энергии в Европе в целом, то и тут разница в показателях не так уж велика. Крупнейшая BESS Европы находится в Великобритании и имеет мощность 300 МВт/600 МВт-ч.

Создание BESS - это вклад Азербайджана в зеленую повестку планеты. Центры будут аккумулировать энергию солнца и ветра, которой у страны достаточно. До 2027 года планируется реализовать в Азербайджане программу, направленную на интеграцию в сеть солнечных и ветряных электростанций общей мощностью 2 ГВт. В рамках программы строится один из крупнейших в стране энергетических узлов - подстанция "Наваи" (500/330 кВ), которая будет выполнять функции основного распределительного центра. От нее будут проложены высоковольтные линии электропередачи напряжением 500 и 330 кВ в различные регионы страны.

И все же, хотя на нашу страну, как установили ученые, падает самое большое количество солнечных лучей в мире, а абшеронские ветры способны обеспечивать генерацию почти круглый год, растущее население и растущая экономика требуют больших затрат энергии и гарантий бесперебойного энергоснабжения.