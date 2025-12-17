https://news.day.az/society/1803058.html

Отравление угарным газом в Товузе

В Товузском районе четыре члена одной семьи отравились угарным газом. Как передает Day.Az, инцидент произошел 16 декабря в городе Говлар. Жители города Гароглан Зейналов 1985 г.р., его жена Айгюль Гасанова 1997 г.р. и двое их детей отравились угарным газом. Они были госпитализированы, их состояние удовлетворительное.