Отравление угарным газом в Товузе В Товузском районе четыре члена одной семьи отравились угарным газом. Как передает Day.Az, инцидент произошел 16 декабря в городе Говлар. Жители города Гароглан Зейналов 1985 г.р., его жена Айгюль Гасанова 1997 г.р. и двое их детей отравились угарным газом. Они были госпитализированы, их состояние удовлетворительное.
