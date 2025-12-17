Отравление угарным газом в Товузе

В Товузском районе четыре члена одной семьи отравились угарным газом.

Как передает Day.Az, инцидент произошел 16 декабря в городе Говлар.

Жители города Гароглан Зейналов 1985 г.р., его жена Айгюль Гасанова 1997 г.р. и двое их детей отравились угарным газом.

Они были госпитализированы, их состояние удовлетворительное.

Проводится расследование.