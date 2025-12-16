Кого освободят от госпошлины при регистрации недвижимости в Азербайджане?

В Азербайджане планируют расширить список освобождаемых от госпошлины при регистрации недвижимости.

Как передает Day.Az, вопрос был рассмотрен на пленарном заседании Милли Меджлиса в рамках законопроекта о внесении изменений в Закон "О государственной пошлине".

Согласно документу, государственная пошлина за выдачу документов, связанных с государственной регистрацией права собственности и других вещных прав на недвижимое имущество, а также за государственную регистрацию ипотеки, не будет взиматься с лиц, которым присвоен статус семьи шехида, инвалидность определена в связи с исполнением военной службы (в том числе на Чернобыльской АЭС), а также с лиц, участвовавших в защите территориальной целостности, независимости и конституционного строя Азербайджанской Республики или в событиях 20 января 1990 года.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.