Сколько АБР вложил в экономику Азербайджана?

- ДАННЫЕ с начала года

В январе-сентябре текущего года объем прямых иностранных инвестиций Азиатского банка развития (АБР) в Азербайджан составил 5,464 млн долларов США.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщил Центральный банк Азербайджана.

Данный показатель оказался на 14,396 млн долларов США, или в 3,6 раза, ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В январе-сентябре прошлого года объем прямых иностранных инвестиций АБР в Азербайджан составлял 19,860 млн долларов США.

В отчетный период доля инвестиций АБР в общем объеме прямых иностранных инвестиций, привлеченных в Азербайджан, составила 0,1%.

Отметим, что за первые девять месяцев 2025 года объем прямых иностранных инвестиций в экономику Азербайджана превысил 4,736 млрд долларов США, что на 213,485 млн долларов США, или на 4,7%, больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

В то же время за отчетный период объем прямых иностранных инвестиций, направленных из Азербайджана в зарубежные экономики, составил 2,039 млрд долларов США, что на 658,090 млн долларов США, или на 47,7%, превышает показатель за первые девять месяцев 2024 года.