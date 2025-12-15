ВОЗ представила новые данные о связи вакцинации c аутизмом

Новый анализ глобального экспертного комитета ВОЗ по безопасности вакцин показал, что исходя из имеющихся данных, причинной связи между вакцинами и расстройствами аутистического спектра (РАС) не существует.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, об этом сообщил сайт World Health Organization (WHO).

Глобальный консультативный комитет по безопасности вакцин (GACVS) объединил международных экспертов для предоставления независимых и авторитетных научных консультаций ВОЗ по глобальным приоритетам, связанным с безопасностью вакцин.

"Последний анализ, обсуждаемый Комитетом 27 ноября 2025 года, прежде всего сосредоточился на взаимосвязи между вакцинами, содержащими тиомерсал, и РАС. Доказательства, основанные на 31 первичном исследовании <...> включая данные из нескольких стран, убедительно подтверждают безопасность вакцин, применяемых в детстве и беременности, и подтверждают отсутствие причинно-следственной связи с РАС", - говорится в публикации.

Кроме того, было проведено недавнее большое когортное исследование, анализирующее общенациональные данные реестра детей, рожденных в Дании в период с 1997 по 2018 год. В заключение имеющиеся результаты не показывают связи между следовыми количествами алюминия, используемого в некоторых вакцинах, и РАС, что подтверждает дальнейшее использование вакцин с алюминиевыми адъювантами.

Отмечается, что ВОЗ советует всем национальным органам полагаться на новейшие научные данные и обеспечивать обоснование вакцинной политики на самых сильных доступных данных.