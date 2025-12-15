Что грозит родителям, уклоняющимся от уплаты алиментов?

Неуплата алиментов может повлечь за собой лишение родительских прав.

Как сообщает Day.Az, в статье 64 Семейного кодекса указаны основания для лишения родительских прав.

Одним из таких оснований является умышленная неуплата алиментов. Лишение родительских прав осуществляется в судебном порядке.

При этом лишение родительских прав не означает освобождение от обязанности по уплате алиментов.

После лишения родительских прав, как указано в статье 65.3 Семейного кодекса, суд при рассмотрении данного дела также решает вопрос алиментов. Далее в статье 66.2 закона отмечается, что родители, лишенные родительских прав, не освобождаются от обязанности по содержанию своих детей. Это означает, что, несмотря на утрату родительских прав, за таким лицом сохраняются определенные родительские обязанности. В частности, суд может возложить на этого родителя обязанность по выплате алиментов на содержание ребенка.