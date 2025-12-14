Самолет экстренно приземлился на оживленной улице в Германии

В немецком Мангейме одномоторный самолет был вынужден совершить аварийную посадку прямо на оживленную улицу.

Как передает Day.Az, об этом 13 декабря сообщило издание Tagesschau.

По данным источника, на борту находились трое: 23-летний пилот, 23-летняя девушка и 37-летний мужчина. Все они получили ранения, при этом состояние пилота оценивается как тяжелое.

Спасатели извлекли пострадавших из заблокированной кабины и доставили их в ближайшие больницы. На месте происшествия работает полиция, 12 сотрудников экстренных служб и 19 пожарных.

Расследование причин вынужденной посадки ведет Федеральное бюро по расследованию авиационных происшествий Германии. На данный момент причины инцидента остаются неизвестными.