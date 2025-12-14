Некоторые дороги Азербайджана покроются льдом

Обнародован прогноз состояния дорог в Азербайджане на 15 декабря.

Как передает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, ночью и утром 15 декабря на некоторых горных участках дороги возможно обледенение дорог.

Водителям рекомендуется соблюдать осторожность при движении.