Сколько азербайджанцы потратили на продукты и непродовольственные товары?

В январе-ноябре 2025 года населению в Азербайджане в розничной торговой сети было продано товаров на сумму 58,571 млрд манатов.

Как сообщает Day.Az, об этом сообщили в Государственном комитете по статистике.

Так, по данным ведомства, сервисными организациями за текущий период было оказано платных услуг на 13,233 млрд манатов.

Отмечается, что по сравнению с аналогичным периодом 2024 года товарооборот увеличился на 3,7%, а доходы от платных услуг - на 8,9%.

В торговой сети продано продуктов питания, напитков и табачных изделий на сумму 31,937 млрд манатов, непродовольственных товаров - на 26,634 млрд манатов.

