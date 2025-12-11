https://news.day.az/autonews/1801721.html Porsche планирует уволить 25% сотрудников Компания Porsche планирует уволиь 25% сотрудников из-за планов компании перенести разработку и производство в другие страны. Как передает Day.Az об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя производственного совета Porsche Ибрагима Аслана.
Porsche планирует уволить 25% сотрудников
Компания Porsche планирует уволиь 25% сотрудников из-за планов компании перенести разработку и производство в другие страны.
Как передает Day.Az об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя производственного совета Porsche Ибрагима Аслана.
"Правление до сих пор не представило видение будущего наших немецких предприятий Porsche, а вместо этого угрожает перенести разработку и производство в страны со значительно более низким уровнем заработной платы", - отметил Аслан, имея в виду продолжающиеся переговоры о дальнейших мерах по сокращению расходов.
"Это ставит под угрозу каждую четвертую должность в Porsche AG", - констатировал Аслан.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре