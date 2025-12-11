Казахстан и Иран обсудили развитие портовой инфраструктуры на Каспийском море

Казахстан готов поставлять в Иран товары на сумму не менее 200 млн долларов.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на пресс-службу Акорды, об этом заявил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи в Астане с Президентом Ирана Масудом Пезешкианом в расширенном составе с участием делегаций двух стран, передает Day.Az.

"Объем взаимного товарооборота растет с каждым годом, однако нам необходимо уделить особое внимание диверсификации торговли. В частности, следует активизировать взаимодействие в сферах сельского хозяйства, транспортно-логистической, горнодобывающей промышленности, медицины и передовых технологий. Уверен, что подписанные сегодня документы послужат мощным импульсом для дальнейшего развития политического и экономического взаимодействия", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Он также поддержал инициативу об учреждении Торгового дома Казахстана в Тегеране, подчеркнув значимость активизации деятельности Делового совета и максимально эффективного использования потенциала казахско-иранской торгово-промышленной палаты.

Стороны подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем наращивании потенциала транспортного коридора Север - Юг и железнодорожного маршрута Казахстан - Туркменистан - Иран. За 10 месяцев текущего года объем перевозок по этим направлениям вырос на 53% по сравнению с прошлым годом.

Президенты обсудили перспективы дальнейшей диверсификации транспортно-транзитных путей для укрепления межрегиональных связей, включая совместное развитие портовой инфраструктуры на Каспийском море.

Кроме того, на переговорах были затронуты перспективы реализации совместных проектов в сельском хозяйстве, энергетике, горнодобывающей промышленности, а также в области цифровизации и искусственного интеллекта.