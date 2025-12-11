Болельщик расплакался из-за проигрыша "Карабаха"

Как мы сообщали ранее, "Карабах" в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов УЕФА потерпел поражение в Баку от нидерландского "Аякса" со счетом 2:4.

После матча распространились интересные кадры с трибун, передает Day.Az.

Одним из них стало видео, на котором болельщик плачет из-за поражения "Карабаха".

Представляем эти кадры: