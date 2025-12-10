В Конгрессе США представили законопроект о полной отмене 907-ой поправки

Член Палаты представителей США Анна Паулина Луна представила законопроект, направленный на полную отмену 907-ой поправки.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, информация об этом размещена на сайте Конгресса.

Отмечается, что данная поправка ограничивает предоставление США военной и финансовой помощи Азербайджану.

Напомним, что в августе этого года Президент США подписал указ о временной приостановке применения поправки 907 к "Закону о поддержке свободы". Принятая в 1992 году, эта поправка запрещает предоставление Азербайджану государственной помощи США.

Официальный Баку заявил, что, учитывая перспективы развития отношений между Азербайджаном и США, а также растущую роль Азербайджана в более широком регионе, ожидает от американской стороны практических шагов, направленных на полную отмену данной поправки.