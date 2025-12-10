Coincasa представляет новогоднюю коллекцию Blooming New Year

Коллекция Blooming NY от Coincasa прославляет новогоднюю магию с ощущением времени вне моды: здесь встречаются привычные праздничные традиции и зимние цветы, которые будто только что вошли в дом с морозного воздуха. Каждая вещь придумана так, чтобы ее хотелось и дарить, и получать - как часть личной праздничной истории.

Оттенки красного, от глубокого бордо до классического вермильона, сочетаются с елово-зелёным и золотыми акцентами, создавая тёплую, живую палитру. Зимние розы и сверкающие ягоды становятся главными героями декора и текстиля, наполняя дом настроением зимнего сада, где всё напоминает о близком празднике.

Каждое украшение призвано пробудить эмоцию, воспоминание, мечту. Вазы, подсвечники и гирлянды с золотистыми деталями, стеклянные шары, вручную расписанные мастерами цветочными мотивами, превращают ёлку в рождественский букет - тот самый, вокруг которого собираются семья и друзья.

Праздничный стол становится центром притяжения: фарфоровые тарелки ручной росписи, переливающиеся бокалы и скатерти из хлопкового твила с вышивкой или ручной набойкой возвращают нас к ремесленным традициям и насыщенным зимним цветам. Цветы, растительные орнаменты, золотая вышивка и листья остролиста складываются в цельную композицию, стол сразу выглядит по-праздничному, но без излишней помпезности. Каждая сервировка напоминает продуманную композицию, к которой тянется взгляд, ещё до того как гости берут в руки приборы. Современные акценты с лазерной гравировкой добавляют тонкую графику и лёгкую игру света.

В гостиной Coincasa предлагает подборку подушек из бархата, жаккардового хлопка и вышитого шенилла в тёплых, благородных оттенках. Золотые подсвечники, ароматические свечи и лаконичные фоторамки помогают собрать интерьер воедино и задать праздничное настроение, без ощущения перегруженности, просто за счёт тщательно выбранных деталей.

Для спальни пледы, пододеяльники и простыни из перкаля или мягкого двустороннего хлопка, которые дарят ощущение защищённости и уюта зимними вечерами, когда за окном прохладно, а дома хочется задержаться подольше.

Новогодняя коллекция Coincasa 2025 - о том, как простые вещи могут менять настроение дома. Она объединяет ремесленные традиции, комфорт и свет, создавая ту самую атмосферу, без которой невозможно представить зиму.

Погрузитесь в новогоднюю атмосферу вместе с Coincasa в бутиках в Баку. Адреса и контактные номера телефонов:

Coincasa Ganjlik Mall, ул. Фатали хан Хойски, 14

+994 12 599 15 55 / +994 51 599 15 55

Coincasa Низами,159 +994 12 498 00 21/ +99 450 225 02 21

Официальный дистрибьютор Coincasa в Азербайджане - компания Italdizain. Для получения подробной информации о новогодней коллекции перейдите на веб-сайт: https://italdizain.az/ru/brands/coincasa

О Italdizain

Компания Italdizain была основана в 1996 году и изначально специализировалась на поставке высококачественного итальянского кухонного оборудования в Азербайджане. Сегодня Italdizain - крупный холдинг, управляющий десятками люксовых бутиков по всей стране. Компания предлагает широкий ассортимент продукции: от ювелирных украшений и часов до столовой посуды, товаров для дома и интерьерных аксессуаров.

О Coincasa

Coincasa - итальянский бренд декора и товаров для дома, основанный в 1962 году, который более 50 лет интерпретирует итальянское искусство домашнего стиля с креативностью, традициями и современной элегантностью. Бренд объединяет любовь к Made in Italy и мировым трендам, предлагая сезонные коллекции, отражающие актуальные стили и эмоциональный визуальный мерчандайзинг. Сегодня Coincasa является одним из лидеров розничного рынка в Италии и представлена сетью из более чем 110 магазинов в Европе и за её пределами. В Азербайджане бренд представлен с 20216 года.