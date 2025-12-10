https://news.day.az/world/1801406.html Борьба с символами Рождества и новогодних праздников во Франции - ВИДЕО Борьба с символами Рождества и новогодних праздников во Франции обостряется. На видео французы в первом и втором поколении на борьбе с ëлками и гирляндами в пригороде Парижа Мальмезоне. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
