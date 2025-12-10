Борьба с символами Рождества и новогодних праздников во Франции

Борьба с символами Рождества и новогодних праздников во Франции обостряется. На видео французы в первом и втором поколении на борьбе с ëлками и гирляндами в пригороде Парижа Мальмезоне.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.