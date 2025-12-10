Итальянская кухня признана ЮНЕСКО нематериальным культурным наследием

Итальянскую кухню официально включили в список нематериального наследия человечества ЮНЕСКО. Об этом сообщает издание La Stampa, цитируя итальянского премьер-министра Джорджу Мелони, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Мы (итальянцы - прим. ред.) стали первыми в мире, кто получил это признание, которое подчеркивает нашу идентичность и самобытность,"- отметила политик.

Как отмечает издание, такое решение ЮНЕСКО является уникальным, так как впервые в список нематериального наследия вошла не отдельная категория блюд, а национальная кулинарная традиция в целом. В организации подчеркнули, что итальянская кухня соединяет в себе принципы устойчивого развития и биокультурного разнообразия. Отмечается, что итальянская пицца "пиццайоло" ранее уже была включена в этот перечень.

По мнению обозревателей издания, признание ЮНЕСКО откроет новые возможности для продвижения итальянских продуктов, позволит развивать рабочие места и развивать регионы.