Стало известно, сколько зарабатывает бакинское метро
За январь-октябрь текущего года ЗАО "Бакинский метрополитен" получило 91 млн 765,7 тыс. манатов дохода от пассажирских перевозок.
Как передает Day.Az, об этом в ответ на запрос Trend сообщили в Государственном комитете по статистике.
В информации отмечается, что за 9 месяцев этот показатель составил 78 млн 871 тыс. манатов.
Следует отметить, что Бакинский метрополитен функционирует с 1967 года. В настоящее время он состоит из 27 станций.
