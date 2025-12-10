Мирный процесс необратим. И вот почему

Автор: Новруз Аслан, депутат Милли Меджлиса

Обсуждения вокруг проведения министерской встречи "3+3" в Баку или Ереване находятся в логике развития мирного процесса, за которым все мы следим с волнением и надеждой. Пусть даже эти обсуждения еще не дали результата, но то, что они вообще ведутся и все участники формата видят такую возможность, это большой прогресс. Процесс идет в позитивном русле, уже есть достаточно примеров, позволяющих нам быть оптимистами. Сам настрой нацелен на взаимодействие. Взаимодействовать и обмениваться мнениями, не дав процессу остановиться, это, на мой взгляд, самое важное на нынешнем этапе.

Радует, что мирные инициативы обсуждаются между Азербайджаном и Арменией на всех уровнях. И на самом высоком, и на уровне гражданского общества. Не прошлой неделе на полях форума в Дохе состоялась панельная дискуссия на тему мира между нашими странами в свете вашингтонских соглашений. В дискуссии участвовали помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев и секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян. Два высокопоставленных лица Азербайджана и Армении обсуждали основные моменты мирной повестки. В прежние времена официальные лица встречались только для обсуждения урегулирования конфликта, теперь же мы говорим о том, как строить мир. Это вдохновляет.

Считаю, что мирный процесс необратим. Никто не сможет ему помешать. Разве что какие-то форс-мажорные обстоятельства. С другой стороны, не сомневаюсь, что такие ситуации учитываются, в том числе реваншистские настроения в Армении, неожиданное вмешательство из вне, теракты и тому подобное. Думаю, стороны к этому готовы. Необратимость процесса стала ясна уже и внешним игрокам. Это можно видеть по поведению союзников Армении. Все видят, что процесс остановить невозможно, поэтому каждый старается присоединиться к нему, чтобы разделить лавры миротворцев и обозначить свое участие. Миротворчество сегодня в тренде.

Недавно представитель Президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков, находясь в Женеве, заявил журналистам, что Баку рассчитывает на официальное заключение мирного соглашения с Арменией уже в 2026 году, и этот год войдет в историю для всего Южного Кавказа.

Я тоже думаю, что 2026 год действительно может стать фундаментальным для нашего региона.

Помимо сближения позиций, Баку и Еревану следует нейтрализовать тех внешних игроков, которые не желают мира на Южном Кавказе. Азербайджан уже многое сделал в этом направлении. Скажу больше - он начал эту работу еще до войны 2020 года, благодаря чему восторжествовала справедливость. Я вижу прекрасное будущее нашего региона. Я оптимист, но не фантазер. Мой оптимизм основан на реалиях. Эти реалии сегодня многообещающи.

Повторю еще раз - мирный процесс необратим, обратной дороги нет. Все, что будет делаться во вред этому процессу, будет контрпродуктивно. И, в первую очередь для самих стран, которые попытаются помешать наступлению окончательного мира. Скорее всего, таковых не будет. Уже сейчас заметно, как все меняется. Никто не хочет выглядеть разрушителем мира. Даже те, кому выгоднее было бы продолжение конфронтации в регионе, вынуждены поддержать мирный процесс и мирные инициативы. Это месседж для тех, кто еще в чем-то сомневается. Мы покидаем эпоху конфронтации и напряженности и переходим на уровень стабильности и взаимовыгодных отношений. Вопрос конфликта закрыт, и для региона начинается качественно иная эпоха.

О том, что развернуть регион к конфликту не получится, можно судить по поведению крупных игроков. Думаю, крупные игроки знают больше нас.

Для того, чтобы мир стал прочным, обе стороны должны проявить политическую волю, заботясь о будущем региона. Мирное соглашение станет базой для создания общекавказского дома, к которому я отношу не только три южно-кавказские страны, но и ближайших наших соседей. Это очень тонкий, сложный и кропотливый процесс. Но самым сложным будет восстановление доверия между двумя народами, тридцать лет находившимися в состоянии конфликта.

Земли Азербайджана были оккупированы соседом, мы пережили этнические чистки и геноцид. Но мы смогли преодолеть ненависть и протянуть противнику руку мира. Теперь преодолеть себя должна армянская сторона. Начинается новая эра взаимоотношений, и в нее армянам не стоит переносить мифы и стереотипы, которые сто лет манипулировали сознанием армянского общества и довели этот народ до кровавого противостояния с соседями. Сегодня армянский народ начинает постепенно освобождаться от этих мифов, но процесс будет трудным, потому что у исторических стереотипов глубокие корни и потому, что реваншистские круги продолжают нездоровую пропаганду и воздействие на умы.

Нам тоже непросто. Кто-то думает, что нам так легко было протянуть руку тому, кто оккупировал, грабил и уничтожал наши земли и наших людей? Мы пережили страшную оккупацию, около миллиона азербайджанцев стали беженцами и вынужденными переселенцами, десятки тысяч мирных жителей стали жертвами этнических чисток. Мы не можем вычеркнуть эти десятилетия из нашей памяти и нашей истории. Но в Азербайджане не ведется пропаганда против мирного процесса с бывшим оккупантом. Мы никогда не забудем того, что было, но мы здраво мыслим и думаем о том, что должны оставить будущим поколениям прочный мир. Нельзя жить прошлым, надо жить теми возможностями, которые предоставляет настоящее, и думать о будущем.

Никол Пашинян в своих выступлениях тоже говорит о необходимости думать о будущих поколениях и о том, какую Армению они оставят им. К сожалению, в Армении пока что есть силы, которых такая позиция премьер-министра не устраивает. Их не волнует судьба будущих поколений, их интересует только борьба за достижение недостижимых нездоровых целей, вроде "от моря до моря". Эти силы тормозят развитие мирного процесса, мешая правительству Армении смело предпринимать правильные шаги. Кроме того, сам Ереван все еще не может освободиться от внешнего влияния. Внешнее влияние это плохо в любом случае, независимо от того, кто именно его оказывает. Государство должно уметь принимать суверенные решения и делать шаги, не оглядываясь на чужое мнение.

То есть ситуация непростая. Но выход из нее все равно есть, и найти его Армении должна помочь мудрость армянского народа. А армянский народ мудр, о чем свидетельствует тот факт, что он переизбрал премьер министром Никола Пашиняна после поражения в войне. Несмотря на то, что оппозиция вела оголтелую пропаганду, выставляя его предателем и пораженцем, народ отдал свои голоса именно ему. По большому счету, поражение в войне было благом для армянской государственности. Армения, освобожденная от статуса оккупанта, должна сказать за это спасибо Азербайджану. Перед ней открылись многие возможности, в том числе сдвинулся с мертвой точки процесс сближения с Евросоюзом. Отношения с ЕС начали прогрессировать и стали более предметными. Хотя Ереван не хотел никогда признавать этих реалий, но оккупация делала Армению нерукопожатной и закрывала ей дорогу в Евросоюз.

Мяч, как говорится, находится на армянской стороне. Если не будет никаких серьезных помех вроде расстрела парламента, как это было в Армении в 1999 году, 2026 год может стать определяющим. Азербайджан, несмотря ни на что, готов к миру. Все зависит от того, сумеет ли Никол Пашинян преодолеть внутриполитическое сопротивление и дойти до конца. Несмотря на шум, создающийся реваншистской пропагандой, видно, что армянский народ больше не хочет войны. Он не хочет воевать и терять сыновей. Нравится кому-то Пашинян или не нравится, но граждане этой страны, думаю, понимают, что только он и его команда могут привести Армению к миру и дать ей будущее.

Я уверен, что большинство в Армении поддерживают линию, выбранную правительством. Просто у армянского общества, как и у любого другого, есть активная и пассивная часть. Пассивная часть, как правило, значительно больше, но ее не видно и не слышно. Люди, положительно воспринимающие политику государства, всегда проявляет пассивность, а радикальная часть всегда находится в активной фазе. Эта незначительная часть общества является виновницей всех негативных процессов. Тем временем пассивное большинство сидит по домам и наблюдает за происходящим по телевизору. В результате правящей элите приходится идти на поводу у меньшинства и принимать неправильные решения.

Очень надеюсь, что здравомыслящая часть армянского общества выйдет из состояния пассивности и на грядущих парламентских выборах поможет стране сделать правильный выбор. Пашинян прав, говоря, что эти выборы будут выбором между войной и миром.