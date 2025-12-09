Режим автопарковки утопил электромобиль Xiaomi SU7 в водоеме

В Китае электрический седан Xiaomi SU7 во время работы функции автоматической парковки утонул в водоеме. Об этом сообщает Telegram-канал "Китайские автомобили" со ссылкой на местные СМИ, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Известно, что инцидент произошел 7 декабря. Водитель остановил Xiaomi SU7 возле предполагаемого парковочного места и активировал интеллектуального помощника для автоматической парковки, однако система не учла перепад высот, в результате чего машина съехала в воду.

По данным местных СМИ, владелец транспортного средства потребовал компенсацию от производителя. При этом в руководстве пользователя Xiaomi прямо предупреждает, что перед активацией ассистента парковки водитель обязан убедиться в безопасности окружающей среды, в том числе в отсутствии резких перепадов и опасных уклонов.

Компания Xiaomi пока никак не комментировала инцидент с утопленным электрокаром.

Xiaomi SU7 - это электрический седан Xiaomi. Электрокар выпускается в нескольких версиях: SU7 (Standard), Pro, Max, а также более поздней Ultra с трехмоторной установкой.