Обсуждено сотрудничество между Фондом Гейдара Алиева и Фондом Хамдана бин Рашида Аль Мактума

8 декабря состоялась встреча вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой и верховного председателя Фонда Хамдана бин Рашида Аль Мактума Шейха Рашида бин Хамдана бин Рашида Аль Мактума.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Шейх Рашид бин Хамдан бин Рашид Аль Мактум выразил удовлетворение участием в конференции "Презентация индекса искусственного интеллекта в исламском мире", проходящей в Баку, подчеркнул важность мероприятий по искусственному интеллекту, расширения сотрудничества в этой области, а также отметил значение программ и проектов, реализуемых в образовательной и социальной сферах.

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева обратила внимание на важность перспектив сотрудничества между обеими структурами.

Шейх Рашид бин Хамдан бин Рашид Аль Мактум еще раз поздравил Фонд Гейдара Алиева с присуждением премии "Хамдан-ИСЕСКО" за проекты в области образования и социальной поддержки в исламском мире и других странах.

Лейла Алиева отметила, что Фонд Гейдара Алиева в период своей деятельности всегда придавал значение образованию и социальной сфере, и выразила признательность за награждение Фонда премией "Хамдан-ИСЕСКО".