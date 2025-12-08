Планируется увеличение числа визитов для развития отношений между Ираном и Азербайджаном

Планируется увеличение количества визитов для развития отношений между Ираном и Азербайджаном.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил сегодня министр иностранных дел Ирана Сейед Аббас Арагчи на совместной пресс-конференции с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Баку.

"Сегодня состоялись переговоры в политической, экономической, культурной и других сферах между Ираном и Азербайджаном. Важнейшей договоренностью является увеличение количества визитов для продолжения переговоров и консультаций. Мы стремимся вывести отношения между двумя странами на высокий уровень", - сказал министр.

Он отметил, что Иран заинтересован в расширении связей с Азербайджаном.

"В результате увеличится товарооборот между двумя странами", - сказал Сейед Аббас Арагчи.

Также состоялись переговоры по энергетической сфере, добавил он.