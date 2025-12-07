https://news.day.az/politics/1800515.html Кыргызская делегация посетила могилу Великого лидера Гейдара Алиева - ФОТО 7 декабря находящаяся в нашей стране с официальным визитом делегация во главе с заместителем председателя Кабинета Министров Кыргызской Республики Бакытом Торобаевым посетила Аллею почетного захоронения.
Кыргызская делегация посетила могилу Великого лидера Гейдара Алиева - ФОТО
7 декабря находящаяся в нашей стране с официальным визитом делегация во главе с заместителем председателя Кабинета Министров Кыргызской Республики Бакытом Торобаевым посетила Аллею почетного захоронения.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, сначала делегация почтила память Общенационального лидера нашего народа, архитектора и созидателя современного независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева, возложила венок и цветы к его могиле.
Затем была посещена могила выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханым Алиевой, возложены цветы на ее могилу.
