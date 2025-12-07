https://news.day.az/world/1800460.html Трамп может применить силу Президент США Дональд Трамп готов применить силу в случае, если это будет необходимо для защиты интересов страны. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет, добавив, что никто в мире не должен сомневаться в этом.
"Президент Трамп может и предпримет решительные военные действия, которые он сочтет необходимыми для защиты интересов нашей страны. Пусть ни одна страна на Земле ни на мгновение не усомнится в этом", - сказал Хегсет.
