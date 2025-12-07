В Баку наградили победителей конкурса "Хайку на волнах Хазара"

В Центре творчества Максуда Ибрагимбекова состоялась церемония награждения победителей Пятого Республиканского конкурса "Хайку на волнах Хазара" имени Тофа, сообщает Day.Az.

Хайку - жанр традиционной японской лирической поэзии вака, известный с XIV века. В самостоятельный жанр эта поэзия, носившая тогда название хокку, выделилась в XVI веке; современное название предложено в XIX веке поэтом Масаока Сики. Поэта, пишущего хайку, называют хайдзином. Хокку представляет собой японское трёхстишие, в котором отражается красота природы и переживания человека. Существуют строгие правила написания: первая строка состоит из пяти слогов, вторая - из семи, третья, как и первая, - из пяти. Всего в хокку должно быть 17 слогов.

Тофиг Агаев (Тофа, 1933-2021) - поэт и драматург, наиболее известный как автор детских книг. Он создал более двадцати книг, сценариев мультфильмов и пьес для кукольного театра. Тофа считается первым бакинским хайдзином. Конкурс хайку был придуман им совместно с поэтом Маратом Шафиевым в 2014 году, а с 2021 года, после смерти поэта, носит его имя.

Открывая вечер, гостей приветствовала директор Центра творчества Максуда Ибрагимбекова Анна Ибрагимбекова, подчеркнув значимость конкурса в культурной жизни страны.

Посол Японии в Азербайджане Кацуэ Ватанабэ отметил важность культурного диалога между нашими странами и подчеркнул, что конкурс способствует изучению японских традиций и искусства.

Член Союза писателей Азербайджана, лауреат международных конкурсов Марат Шафиев поделился своим видением дальнейших перспектив, выразив надежду на создание нового азербайджано-японского жанра "хайку-баяты". По его словам, несмотря на различия народов и религий, существует некое общее первоначало, узнаваемое сердцем без перевода.

Победителями конкурса стали:

в номинации на азербайджанском языке - аспирант Института истории Национальной академии наук Мушарраф Гасанова;

в номинации на русском языке - член Союза писателей Азербайджана, поэт Саида Субхи.

Среди участников вечера были и дети, читавшие свои стихи, наполняя пространство светом и искренностью. Особые призы получили Омар и Расул Абдурахмановы, Максуд Юсуфзаде и Инджи Иманлы.

Пусть хайку и дальше живёт на берегах Хазара, напоминая о силе мгновения и соединяя сердца и культуры - Азербайджана и Японии.