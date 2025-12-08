Азербайджан и Иран обсудили региональные проекты

Министры иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и Ирана Аббас Аракчи провели встречи один на один и в расширенном составе.

Об этом говорится в публикации министерства иностранных дел Азербайджана в аккаунте в Х, сообщает Day.Az.

Согласно информации, стороны обсудили текущую повестку дня и перспективы сотрудничества между Азербайджаном и Ираном, основанного на добрососедских отношениях и взаимном уважении.

Министры подчеркнули, что прочные институциональные рамки - от политических консультаций до совместной государственной комиссии и широкой договорной базы - обеспечивают стабильную основу для долгосрочных и ориентированных на будущее отношений между Азербайджаном и Ираном, которые стороны намерены и дальше укреплять.

На встрече также было уделено внимание транспортно-логистической сфере, включая пути и средства расширения экономико-торгового сотрудничества, включая международный транспортный коридор "Север-Юг" и проекты сообщения между Восточно-Зангезурским экономическим районом и Нахчыванской Автономной Республикой Азербайджана.

Кроме того, были затронуты вопросы гуманитарного сотрудничества, включая увеличение авиарейсов Баку-Тегеран/Тебриз, а также сотрудничество в сферах образования, культуры и туризма.

Стороны обменялись мнениями о взаимодействии в рамках международных организаций, таких как ООН, Движение неприсоединения и ОИС, а также обсудили процесс азербайджано-армянской нормализации и вопросы постконфликтного восстановления освобожденных от оккупации территорий Азербайджана.