Азербайджан-Словакия: стратегическое партнерство, формирующее новый контур регионального сотрудничества

Автор: Ляман Зейналова, Trend

Отношения между Азербайджаном и Словакией в последние годы демонстрируют ярко выраженную тенденцию к углублению и институционализации, выходя на уровень подлинного стратегического партнёрства. Динамика политических, оборонных, энергетических, экономических и технологических контактов показывает, что сотрудничество двух государств уже приобрело системный характер, основанный на совпадении интересов, доверии и взаимной поддержке.

Особенно важным этапом стало подписание в мае 2024 года Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Словакии Робертом Фицо Совместной декларации о стратегическом партнерстве. Этот документ не просто зафиксировал добрую волю сторон, но стал политической опорой для углубления сотрудничества. Как тогда сказал Президент Ильхам Алиев в совместном с Фицо заявлении для прессы, это очень серьезный политический документ, который поднимает наши связи на самый высокий уровень. "Пункты Декларации о стратегическом партнерстве отражают наше намерение, в то же время они определяют и перспективы дальнейшего сотрудничества", - сказал глава государства.

Словакия со своей стороны начала активнее поддерживать укрепление связей Азербайджана с Европейским Союзом и НАТО, что также стало важным политическим фактором в развитии региональных связей и укреплении взаимопонимания на евроатлантическом направлении.

Одним из наиболее динамично развивающихся направлений стало оборонное и военно-техническое сотрудничество. В 2024-2025 годах интенсивность контактов между оборонными ведомствами двух стран заметно выросла.

Так, 7 ноября делегация во главе с заместителем премьер-министра и министром обороны Словакии Робертом Калиняком прибыла в Азербайджан. Делегация приняла участие в Баку в военном параде, посвященном пятой годовщине Победы в Отечественной войне. А в октябре словацкая делегация во главе с начальником Генерального штаба Вооружённых сил Словацкой Республики генералом Даниэлем Змеко, совершил визит в Азербайджан. В апреле этого года в рамках официального визита в Словацкую Республику первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев и возглавляемая им делегация посетили компанию оборонной промышленности этой страны. В ноябре 2024 года Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов совершил официальный визит в Словацкую Республику по приглашению заместителя премьер-министра и министра обороны Роберта Калиняка.

Что касается сферы экономики, один из наиболее ярких и воплощенных результатов практического сотрудничества - словацкий проект "умного села" в Баш Гарвенде, реализуемый на освобождённых территориях Азербайджана. Участие Словакии в таких проектах подчеркивает ее готовность играть долгосрочную роль в возрождении Карабаха.

Энергетика стала еще одним ключевым компонентом сотрудничества, приобретшим стратегический характер. Словакия, которая активно ищет пути диверсификации газовых поставок, стала двенадцатой страной, начавшей импорт азербайджанского газа - поставки SOCAR в адрес словацкого государственного оператора SPP стартовали в декабре 2024 года по пилотному соглашению. На первом заседании рабочей группы ЕС-Словакия по вопросам энергоснабжения, где Азербайджан был представлен заместителем министра энергетики Орханом Зейналовым, обе стороны подчеркнули стратегическое значение азербайджанского газа и выразили полную готовность развивать сотрудничество в сфере "зеленой" энергетики.

Словакия также стала одним из участников меморандума по проекту "Кольцо солидарности", которое призвано увеличить транспортировку азербайджанского газа в Центральную Европу.

Отдельный пласт энергетического взаимодействия связан с "зеленой" трансформацией. Словакия обладает одной из самых экологически чистых энергосистем в Европе благодаря сильному ядерному сектору и активно делится своим опытом. Словацкие тепловые насосы уже экспортируются в Азербайджан, способствуя снижению выбросов и переходу к низкоуглеродной энергетике. Многие словацкие компании, работающие в области атомной энергетики и энергоэффективных технологий, выразили готовность развивать сотрудничество с Азербайджаном - что особенно актуально в контексте глобального курса на декарбонизацию и решения, обсуждавшиеся в рамках COP29, проходившей в Баку. Присутствие президента Словакии Петера Пеллегрини на конференции стало дополнительным подтверждением значимости климатического и энергетического диалога.

В сентябре 2024 года в Баку прошел азербайджано-словацкий бизнес-форум, на котором 16 словакских компаний из ненефтяного сектора обсудили перспективы взаимодействия в сфере электроэнергетики, ИКТ, фармацевтики и других областей. Наличие таких контактов подтверждает готовность бизнеса двух стран работать в условиях стратегического партнерства, используя преимущества политической стабильности и новых правовых механизмов. Одним из таких механизмов стало вступившее в силу 1 января 2025 года Соглашение об избежании двойного налогообложения, создающее благоприятную среду для инвестиций и совместных проектов.

Все эти процессы - от политической координации и оборонного партнерства до энергетической интеграции, зеленых технологий и устойчивого развития - формируют устойчивую основу для долгосрочного сотрудничества между Азербайджаном и Словакией. Причем значение этих отношений выходит далеко за рамки двустороннего уровня. Для Южного Кавказа вовлеченность Словакии означает расширение европейского присутствия в регионе, поддержку послевоенного восстановления и развитие новых экономических моделей. Для Центральной Европы Азербайджан становится гарантом энергетической безопасности и партнером в рамках трансъевропейских инфраструктурных проектов. Для самой Европы укрепление связей Баку и Братиславы - это вклад в устойчивость, диверсификацию в континенте.

Таким образом, азербайджано-словацкие отношения сегодня представляют собой динамичную, взаимодополняющую и формирующую новый политико-экономический контур связей между Центральной Европой и Южным Кавказом конструкцию. Углубление сотрудничества отвечает долгосрочным интересам обеих стран и закладывает основу для региональной стабильности, экономического роста и технологической модернизации, что делает это партнерство одним из наиболее перспективных в Европе и Евразии.