В Баку проходит молодежный диалог "D-8"

Баку впервые принимает Молодежный диалог "D-8".

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, мероприятие соберет руководителей учреждений, ответственных за молодежную политику государств-членов D-8, представителей ведущих молодежных организаций, политиков и признанных международных экспертов в этой области.

Диалог, организованный министерством молодежи и спорта, будет посвящен теме "Молодежь формирует будущее глобальной городской повестки: устойчивые и климатически устойчивые города будущего".

Основная цель мероприятия - укрепление регионального и международного молодежного сотрудничества, повышение потенциала молодежи в сфере инноваций и занятости, а также расширение роли молодежи в построении устойчивой, инклюзивной и экологичной городской среды.

На форуме предусмотрено обсуждение таких тем, как "Развитие человеческого капитала и устойчивое градостроительство - молодежь как ведущая сила развития", "Устойчивое градостроительство: молодежь и будущее городов", "Трансформация для умных и инклюзивных городов".

В форуме примут участие более 100 гостей, в том числе более 30 иностранных представителей из 8 стран и Секретариата Организации, а также до 10 профессиональных спикеров.

