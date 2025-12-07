Премьер Польши назвал Европу ближайшим союзником США

Премьер-министр Польши Дональд Туск в социальной сети X заявил, что Европа является ближайшим союзником американцев, а не врагом, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Европа - ваш ближайший союзник, а не ваша проблема. Мы должны придерживаться этого, это единственная разумная стратегия нашей общей безопасности", - написал он.

6 декабря американский бизнесмен и предприниматель Илон Маск заявил, что Евросоюз необходимо устранить, а отдельным странам - вернуть суверенитет, чтобы их правительства могли лучше представлять народ.

В посте Маск отметил, что бюрократия "медленно душит Европу", и задался вопросом, от чего именно Соединенные Штаты защищают ЕС.