Трамп пообещал бороться с наркокартелями на суше так же, как и на море

Глава Белого дома Дональд Трамп пообещал вести борьбу с наркокартелями на суше теми же методами, что и на море. Соответствующее заявление он сделал 6 декабря, выступая на торжественном ужине по случаю вручения премий центра Кеннеди, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Мы собираемся начать тот же процесс на суше, потому что мы знаем каждый маршрут, мы знаем каждый дом, мы знаем, где они живут. Мы все о них знаем", - сказал президент США.

Американский лидер выделил, что число наркотиков, которое на текущий момент поступает в Соединенные Штаты по морю, уменьшилось на 94%. Он также пообещал выяснить, кто отвечает за поставки оставшихся 6%.