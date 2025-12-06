Сильные дожди и наводнения в Юго-Восточной Азии

Сильные дожди и наводнения по всей Юго-Восточной Азии уже унесли жизни более 1750 человек, а усилия по восстановлению прерываются продолжающимися ливнями и оползнями.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Как сообщает Al-Jazeera в индонезийских провинциях Ачех и Суматра (на видео) наводнения привели к перемещению более 800 000 человек, при этом подтвержденное число погибших составляет не менее 908 человек, а 410 человек до сих пор считаются пропавшими без вести.

В Шри-Ланке зарегистрировано 607 смертей, при этом 214 человек пропали без вести, в то время как южная часть Таиланда и другие соседние страны также сообщают о сотнях смертей и широкомасштабных разрушениях.

Спасательные команды и добровольцы изо всех сил пытаются добраться до пострадавших от наводнений районов, где грязные дороги, оползни и постоянные дожди затрудняют доставку помощи. Власти предупреждают, что число погибших может еще возрасти, и призывают к бдительности, поскольку сильные дожди продолжаются.