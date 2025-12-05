В Китае показали бой роботов

Китайская компания Unitree опубликовала видео тестовых боëв разных моделей своих роботов.

Как передает Day.Az, в спарринге участвовали высокий гуманоид H2 и компактный робот G1.

Отмечается, что основная цель тестов - не зрелище, а отработка ключевых для боя навыков: координации, баланса и скорости реакции. Впрочем, появление своей лиги боëв без правил для гуманоидных роботов, видимо, можно ожидать совсем скоро.